Новый президент Казахстана Токаев предложил переименовать в его честь Астану, фото — Atameken Business Channel

https://racurs.ua/n119629-novyy-prezident-kazahstana-tokaev-prisvoil-nazarbaevu-zvanie-narodnogo-geroya-i-predlojil.html

Ракурс

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присвоил Нурсултану Назарбаеву звание «Народного героя» и предложил переименовать в его честь столицу страны Астану.

Токаев 20 марта вступил в должность президента Казахстана. Он будет руководить страной до истечения избирательного срока — апреля 2020 года, сообщает Tengrinews.kz.

Инаугурация Токаева состоялась на совместном заседании палат парламента Казахстана. Ему вручили удостоверение президента, нагрудный знак и штандарт.

После церемонии Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан, чтобы «увековечить имя первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева». Такие намерения в Казахстане декларировались еще в 2016 году по случаю 25-летия независимости государства.

Кроме того, Токаев присвоил Назарбаеву звание «Халык Қахармани» («Народный герой»), которое является высшей степенью отличия в Казахстане. Новый глава государства заявил также, что портреты Назарбаева останутся в зданиях и кабинетах государственных учреждений.

«Ракурс» сообщал, что 19 марта Назарбаев заявил об отставке. Он наделен статусом первого президента Казахстана (елбасы или лидера нации), кроме того, Назарбаев остается председателем Совета безопасности страны. Он был президентом Казахстана с 1990 года, срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.

Токаев — экс-спикер сената парламента страны, в 1990—2000-х годах он возглавлял МИД, а также был премьер-министром Казахстана.