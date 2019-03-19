Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента. Фото: Казинформ

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Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана.

Он возглавлял страну последние 30 лет. О своем решении об отставке он объявил 19 марта в специальном обращении к нации, сообщает «Интерфакс».

«Сегодняшнее мое обращение особое. Я принял непростое для себя решение — сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан», — заявил Назарбаев.

Известно, что спикер Сената Касим-Жомарт Токаев будет временно исполнять обязанности президента.

Тем временем оппозиционный канал Казахстана БАСЕ сообщает, что Назарбаев готовится передать власть в стране своему племяннику Самату Абишу, который занимает должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности

Как известно, 79-летний Нурсултан Назарбаев является первым и единственным президентом Казахстана. Он возглавил Казахстан еще в советское время, когда в июне 1989 года стал первым секретарем местной Компартии. Независимым Казахстаном он руководил с 1991 года, в последний раз на выборах он побеждал в 2015 году. Тогда за него проголосовали 97,75% избирателей. Его президентский срок должен был закончиться в апреле 2020 года. В 2007 году парламент Казахстана разрешил Назарбаеву баллотироваться в президенты неограниченное количество раз.

Напомним, 21 февраля Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны. Члены правительства будут продолжать исполнять свои обязанности только до утверждения нового состава Кабмина.