Путина не пригласили в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны

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Президента РФ Владимира Путина не пригласили в Варшаву на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Польское правительство не включило Путина в список приглашенных на мероприятие лидеров мира.

Пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Блажей Спыхальский объяснил, что в администрации руководствовались «современным», а не «историческим» контекстом события, сообщает RMF FM.

В Варшаве решили отказаться от присутствия Путина на годовщине именно из-за реалий современной геополитической обстановки.

Спыхальский рассказал, что Польша пригласила на торжественные мероприятия лидеров членов Европейского Союза, НАТО, а также государств Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия).

Дуда проигнорировал Путина, хотя министерство иностранных дел Польши рекомендовало пригласить и его.

Напомним, что в ноябре 2018 года Путин присутствовал в Париже на торжествах, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года после нападения германского флота на польские укрепления на полуострове Вестерплатте вблизи Гданьска. Гитлер и Сталин накануне этого нападения договорились о разделе Польши, поэтому 17 сентября армия СССР оккупировала Волынь и Галичину.