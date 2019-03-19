Взрослыми люди становятся к 30 годам – ученые. Фото: Women's Time

https://racurs.ua/n119599-vzroslymi-ludi-stanovyatsya-k-30-godam-uchenye.html

Ракурс

Полностью взрослыми люди становятся после 30 лет. Ученые из Великобритании выяснили, когда человека можно считать взрослым. Во многим странах, согласно законодательству, этот момент наступает после 18 лет.

Исследования ученых указали на то, что в головном мозге 18-летний людей продолжаются изменения, которые влияют на поведение и могут привести к развитию психических расстройств. Таким образом переход к «взрослой» жизни занимает гораздо больше времени и полностью формирование заканчивается около 30 лет. Исследование проводили ученые-участники нейробиологического собрания от Академии медицинских наук в Оксфорде, передает ВВС.

Точный возраст указать сложно, так как развитие нервной системы и головного мозга у каждого человека индивидуально, а значит и время взросление также разное.

Профессор Питер Джонс из Кембриджского университета отмечает, что процесс не похож на резкий переход из одного состояние в другое. Во время взросления люди находятся в процессе изменений и постепенно меняются.

Точная формулировка факта взросления необходима с точки зрения системы образования, здравоохранение и правовых инстанций, так как определения дают возможность осуществлять определенные действия (покупка алкоголя, кредит, возможность голосовать и прочее).

Также ученые отмечают, что опытные судьи различают 19-летних подсудимых и 30-летних преступников, хотя и те, и другие являются взрослыми с точки зрения закона.

Ранее сообщалось, что за последнее десятилетие у молодежи значительно увеличилось количество проблем с психическим здоровьем.