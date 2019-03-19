В Китае к борьбе с терроризмом привлекли робота, похожего на героя мультфильма «Валли» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119598-v-kitae-k-borbe-s-terrorizmom-privlekli-robota-pohojego-na-geroya-multfilma-valli-video.htmlРакурс
Гусеничный робот, похожий на героя мультфильма «Валли», китайские правоохранители привлекают к патрулированию Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В регионе действует террористическая группировка «Восточный Туркестан», которое сотрудничает с Аль-Каидой.
Робота разработала компания UBTECH и привезла андроида на выставку Securica Moscow в Российскую Федерацию. Об этом 19 марта сообщает РИА «Новости».
По словам представителя компании, на работе установлены камеры с специальной системой, которая может распознавать людей. Если в поле зрения андроида попадет человек, который разыскивается властями, то робот сразу передает сигнал силовикам и те выезжают на скоординированное место. Также изображение транслируется в специальный центр с оператором.
Этот робот также патрулирует улицы Пекина и других китайских городов. Оператор указывает ему определенный маршрут, роботом также можно управлять и с помощью пульта.
Напомним, в США показали робота, который может поднимать тяжелые, но в то же время хрупкие вещи благодаря особой системе восторга. Однако работу сложно захватить плоские предметы или те, которые имеют отверстия.