В Китае работы, похожий на «Валли», патрулирует городские улицы. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n119598-v-kitae-k-borbe-s-terrorizmom-privlekli-robota-pohojego-na-geroya-multfilma-valli-video.html

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Гусеничный робот, похожий на героя мультфильма «Валли», китайские правоохранители привлекают к патрулированию Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В регионе действует террористическая группировка «Восточный Туркестан», которое сотрудничает с Аль-Каидой.

Робота разработала компания UBTECH и привезла андроида на выставку Securica Moscow в Российскую Федерацию. Об этом 19 марта сообщает РИА «Новости».

По словам представителя компании, на работе установлены камеры с специальной системой, которая может распознавать людей. Если в поле зрения андроида попадет человек, который разыскивается властями, то робот сразу передает сигнал силовикам и те выезжают на скоординированное место. Также изображение транслируется в специальный центр с оператором.

Этот робот также патрулирует улицы Пекина и других китайских городов. Оператор указывает ему определенный маршрут, роботом также можно управлять и с помощью пульта.

Напомним, в США показали робота, который может поднимать тяжелые, но в то же время хрупкие вещи благодаря особой системе восторга. Однако работу сложно захватить плоские предметы или те, которые имеют отверстия.