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Серийный электромобиль Taycan показала компания Porsche. Фото: АвтоНовости - Autoua.net

Серийный электромобиль Taycan показала компания Porsche (ФОТО)

19 мар 2019, 14:45
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Серийный электромобиль Taycan показала компания Porsche. Презентованы первые официальные фотографии в камуфляжной пленке.

Электромобиль Taycan компания Porsche презентует в сентябре 2019 года, а производство спорткаров стартует в 2020 году, сообщает Autonews.ru.

Отмечается, что спорткар сможет разгоняться до скорости 100 км/ч за 3,5 с, а суммарная отдача двигателей составит 600 л. с. Также Taycan будут предлагать покупателям с двумя батареями различной мощности. На данный момент работы над электроспорткаром находятся на завершающей стадии.

В компании открыт предзаказ на покупку нового электромобиля. Предзаказ уже оформили более 20 тыс. покупателей. Также в Porsche отмечают, что электрокары появятся в семействе Macan.

Porsche показал серийный электромобиль. Фото: Porsche

Porsche показал серийный электромобиль. Фото: Porsche

Porsche показал серийный электромобиль. Фото: Porsche


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