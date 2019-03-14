Робота-грузчика хрупких вещей представили в США. Фото: Портал о робототехнике Robo-Sapiens

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Racurs.ua

Робота, который может поднимать тяжелые и одновременно хрупкие вещи, представили американские инженеры.

Модель может поднимать, как тяжелые, так и хрупкие вещи, благодаря особой системе захвата, сообщает Engadget.

Инженеры из MIT использовали для захвата технологию, которая работает по принципу мухоловки Венеры. Детали для работа были распечатаны на 3D-принтере при высоких температурах. По словам изобретателей, это позволяет приспособиться к форме вещи, которую робот будет поднимать.

Однако у робота есть и недостатки. Он рассчитан на подъем круглых и твердых вещей, таких как фрукты и бутылки с водой или вином. Работу сложно захватить плоские предметы или те, которые имеют отверстия.

Разработчики работа планируют его доработать. В будущем эту технологию планируют использовать при создании медицинских роботов, которым предстоит переносить предметы разного размера и плотности.