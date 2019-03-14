На взятке задержали водителя экс-советника Авакова. Фото: СБУ

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Racurs.ua

На взятке задержали водителя советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

Правоохранители установили, что этот советник при содействии руководителя одного из следственных управлений Нацполиции через посредника требовал неправомерную выгоду от владельцев сети ломбардов в Киеве. За 30 тыс. дол. он обещал посодействовать в том, чтобы в рамках начатого производства работников ломбарда не привлекали к уголовной ответственности. Мужчина уверял, что против фигурантов дела прекратятся следственные действия. Об этом 14 марта сообщил пресс-центр СБУ.

Посредника задержали во время получения всей суммы взятки. Сейчас проходят следственные действия по местам работы и жительства фигурантов дела. Ожидается, что задержанному сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

В то же время источники в Министерстве внутренних дел сообщили изданию «Украинская правда», что задержанным оказался водитель первого заместителя председателя спортивного общества «Динамо», советника министра внутренних дел Украины Виктора Коржа. В МВД отметили, что Корж с сентября 2018 года не находится на посту советника министра Арсена Авакова.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке в размере свыше 3 млн грн начальника отдела Службы безопасности Украины. Руководитель отдела спецслужбы и его сообщники обещали гражданину, что за эти деньги он избежит уголовного преследования и не будет лишен гражданства.