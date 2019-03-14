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Ракурс
В Днепре 500 учеников не пришли в школу. Фото: ИА Regnum

В Днепре 500 учеников не пришли в школу, 12 из них госпитализировали — полиция

14 мар 2019, 16:20
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Более 500 учеников школы в Шевченковском районе Днепра не явились на обучение за плохого самочувствия сегодня, 14 марта.

Из-за плохого самочувствия обучение пропустили 512 учеников из 904. Двенадцать школьников госпитализировали в больницу, сообщает Национальная полиция Днепропетровской области.

В учебное заведение выехали сотрудники полиции и отдела ювенальной превенции. Также учебное заведение проверяют специалисты санэпидемстанции. Эксперты пытаются выяснить, что вызвало ухудшение самочувствия у школьников.

Правоохранители зарегистрировали информацию об инциденте в журнале единого учета.

Ранее сообщалось о массовом отравлении детей во время поездки в школьном автобусе. Инцидент произошел на Киевщине в январе 2019 года. Дети почувствовали запах горелой пластмассы в автобусе, а потом многим школьникам стало плохо. С симптомами отравления были госпитализированы восьмеро школьников.

Источник: Ракурс


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