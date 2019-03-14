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Генпрокуратура подаст апелляцию на освобождение Мангера, фото — Фейсбук

Арест Мангера: Генпрокуратура подаст апелляцию на освобождение подозреваемого в заказе убийства Гандзюк

14 мар 2019, 16:16
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Генеральная прокуратура Украины 14 марта подаст апелляцию, требуя безальтернативного ареста председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Ходатайство направят на решение Печерского райсуда Киева, которое сняло с подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк обязательство в виде ношения электронного браслета. Об этом сообщил сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания временной следственной комиссии парламента по изучению сведений о нападениях на гражданских активистов.

«Человека подозревают в совершении заказного убийства, но суд выпускает его под залог в 4 млн грн. Мы получили еще одно решение суда, по которому и электронный браслет снят с Мангера», — сообщил Луценко.

Он надеется, что апелляционная инстанция «вернется к закону, который предусматривает безальтернативный арест при заказном убийстве».

Кроме того, генпрокурор рассказал, что следствие заказало проведение аудита хозяйственной деятельности Херсонского облсовета, а также руководства лесной отрасли области, чтобы выяснить возможные экономические причины совершения нападения на Гандзюк.

Напомним, что с 11 марта Владислав Мангер находится на свободе. С него сняли браслет и вернули загранпаспорт. Это произошло после того, как суд не продлил подозреваемому в организации убийства общественной активистки срок действия обязательств.

В начале марта суд отказался продлить меру пресечения Мангеру, но отстранил его от должности председателя Херсонского облсовета до 7 апреля. Мангеру сообщили о подозрении в заказе убийства Екатерины Гандзюк в начале февраля, но 15 февраля он вышел на свободу под залог.

Источник: Ракурс


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