В США создали четвероногого робота, способного делать обратное сальто (ВИДЕО)

Американские ученые создали четвероногого робота, способного делать обратное сальто. Фото: Скрин из youtube

https://racurs.ua/n118820-amerikanskie-uchenye-sozdali-chetveronogogo-robota-kotoryy-umeet-delat-obratnoe-salto-video.html

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Четвероногого робота, который научился делать обратное сальто, разработали американские ученые из Массачусетского технологического института. Робот под названием Mini Cheetah может самостоятельно вставать после падения и приземляться на ноги после прыжка с высоты.

Робот весит 9 кг и может развивать скорость до 8,8 км/час. На демонстрационном видео можно наблюдать все, чему научился четвероногий робот: кружиться, бегать боком, прыгать и делать обратное сальто. Об этом сообщает nplus1.

Робот Mini Cheetah обладает большой устойчивостью и может легко восстановить равновесие после пинка. В случае падения четвероногий отталкивается коленом и переворачивается в нужное положение.

Ученые заметно продвинулись в создании алгоритмов для управления конечностями роботов. Благодаря этому изобретенные машины становятся более ловкими и быстрыми. Так, военный робот Big Dog от Boston Dynamics из неповоротливого переносчика предметов превратился в Spot Mini. В новой версии он стал настолько ловким и компактным, что может на неплохом уровне имитировать танец. Изобретенный компанией Ghost Robotics робот Minitaur теперь может открывать двери и ползать по сетке-рабице.

Между тем ученые продолжают свои разработки. За последние пять лет инженеры смогли научить роботов вслепую преодолевать препятствия, прыгать через барьер с разбегу, а также бегать.

Ранее сообщалось, что гуманоидный робот Atlas от Boston Dynamics может совершать разные трюки, в частности, прыжки в движении.