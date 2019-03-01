Апельсиновая битва: в Италии начнется ежегодное цитрусовое побоище (ВИДЕО)

Апельсиновая битва в Италии. Фото: Wikimedia Commons

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Racurs.ua

Битва апельсинами (Battle of the Oranges) в эти выходные состоится в Италии. Традиционный карнавал начнется 2 марта в городке Ивреа и продлится до 5 марта.

Апельсиновая битва в Италии символизирует для местных жителей свободу и грядущую весну. В мероприятии принимают участие тысячи граждан, которые разделены на девять команд. Ежегодно за три дня на битву тратят почти 350 т апельсинов.

Цитрусовая битва в Италии проводится с 1808 года. Однако историки рассказывают, что события, которые легли в основу фестиваля, состоялось еще во времена Средневековья, когда Италией правили феодалы. Отдельные ученые утверждают, что, битва апельсинами — это символ народного восстания Тукинаджо против деспотии вельмож.

Однако есть и легенда, которая рассказывает историю дочери мельника по имени Виолетта, которая жила в Ивреа в 12 ст. В те времена, местные правители имели право «первой брачной ночи» с любой невестой, которая жила на их территории. Когда Виолетта вышла замуж, правитель города заинтересовался ею. Но гордая красавица сумела дать отпор насильнику, заколола его, а отрубленную голову вельможи выбросила с балкона. Охрана правителя схватила Виолетту, но местные жители вступились за нее и бросали в стражей камнями до тех пор, пока они не отпустили девушку.

Напомним, с 5 по 20 февраля в КНР состоялось празднование китайского нового года. Улицы городов в Китае украшали традиционными фонарями, жители в рамках празднования Праздника весны устраивают огромные банкеты под открытым небом.