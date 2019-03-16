Ученые фиксируют значительный рост числа психических расстройств

https://racurs.ua/n119481-problemy-s-psihicheskim-zdorovem-molodeji-znachitelno-vyrosli-za-poslednee-desyatiletie-uchenye.html

Ракурс

Процент молодежи, страдающей определенными типы психических расстройств, значительно увеличился за последнее десятилетие.

В других возрастных категориях такой корреляции не наблюдается. Об этом говорится в недавнем исследовании, опубликованном Американской психологической ассоциацией в Journal of Abnormal Psychology.

Ученые фиксируют в период между серединой прошлого десятилетия и 2017 годом значительный рост психических расстройств у подростков в возрасте от 12-ти до 17-ти лет и молодежи до 25-ти лет. Речь идет о случаях сильной депрессии, суицидальных мыслях и увеличении количества попыток совершения самоубийства. Среди лиц в возрасте от 26-ти лет эта тенденция значительно меньше и не так последовательно выражена.

Ученые проанализировали данные Национального опроса по употреблению наркотиков и здоровья — национального репрезентативного исследования в США, которое отслеживает употребление наркотиков и алкоголя, психическое здоровье и другие проблемы, связанные со здоровьем, в отношении лиц в возрасте от 12-ти лет. Они исследовали ответы на опрос более чем 200 тыс. подростков в возрасте от 12-ти до 17-ти лет с 2005 по 2017 год и почти 400 тыс. взрослых в возрасте от 18-ти лет с 2008-го по 2017 год.

Частота лиц, сообщавших о симптомах, связанных с депрессией, увеличилась на 52% у подростков с 2005 по 2017 год (с 8,7% до 13,2%) и на 63% у молодых людей в возрасте от 18-ти до 25-ти лет с 2009 по 2017 год (с 8,1% до 13,2%). Также наблюдалось 71-процентное увеличение количества молодых взрослых, подвергшихся серьезным психологическим расстройствам в предыдущие 30 дней с 2008 по 2017 год (с 7,7% до 13,1%). Доля молодых взрослых с суицидальными мыслями или другими суицидальными последствиями увеличилась на 47% с 2008 по 2017 год (с 7,0% до 10,3%).

В то же время не зафиксировано значительного увеличения процента пожилых людей, которые чувствовали депрессию или психологический дистресс (патологический вид синдрома стресса) в соответствующие периоды времени. Исследователи даже наблюдали небольшое снижение психологического стресса у лиц старше 65-ти лет.

По мнению ученых, это может быть связано с культурными тенденциями последних десяти лет, такими как увеличение использования цифровых технологий в повседневной жизни, что может иметь большее влияние именно на молодежь. Речь идет об электронной коммуникации и цифровых СМИ, которые, возможно, изменили режимы социального взаимодействия достаточно, чтобы повлиять на нарушение настроения. Кроме того, исследования показывают, что среди молодежи фиксируется больше нарушений режима сна, чем это было в предыдущих поколениях.

Однако для точного установления причин нужно провести дополнительные исследования. Ученые отмечают, что эта

работа крайне необходима, учитывая значительный рост количества попыток самоубийств.

Напомним, недавно ученые установили, что употребление антибиотиков в детстве повышает риск развития психических заболеваний.