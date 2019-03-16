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Ракурс
Во время акции «Нацкорпуса», фото: Павел Багмут

Активисты «Нацкорпуса» забросали Банковую игрушечными свинками (ФОТО, ВИДЕО)

16 мар 2019, 15:41
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Участники сегодняшних протестов «Национального корпуса» в Киеве устроили у здания Администрации президента на улице Банковой «необычный перформанс» и забросали стражей порядка, которые там находились, игрушечными свинками.

Об этом сообщается на странице киевского отделения «Национального корпуса» в социальной сети Фейсбук.

Акция протеста проходила под лозунгом «Свинарчуков Порошенко — за решетку!».

«Таким образом мы хотим привлечь внимание общества, медиа и побудить власть прекратить этот фарс и свинство по отношению к собственному народу, когда цинично грабится военный бюджет страны, ведущей войну, а Свинарчуки-мародеры остаются без наказания» — отмечают активисты.

Акция прошла без столкновений, ее организаторы с импровизированной сцены анонсировали еще одну следующую субботу, 23 марта, и пообещали, что тогда соберется вдвое или втрое больше участников.

Участники сегодняшней акции протеста требовали арестовать лиц, подозреваемых в причастности к коррупции в оборонной сфере.

Во время акции «Нацкорпуса», фото: «Страна»

Во время акции «Нацкорпуса», фото: «Страна»

Напомним, недавно издание Bihus.info опубликовало серию материалов о коррупции, связанной с «Укроборонпромом». Фигурантами этих журналистских материалов были, в частности, сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь и лица, которых считают его партнерами — Виталий Жуков и Андрей Рогоза, владелец компании «Оптимумспецдеталь». В последнем материале журналистов на эту тему утверждалось, что все правоохранительные органы за взятки «сливали» дела против «Оптимумспецдетали».

Источник: Ракурс


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