Погода в Украине 17 марта. Фото:

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Погода в Украине 17 марта будет теплой, в восточных и нескольких западных областей днем ​​прогнозируют дожди, а ночью возможны осадки в виде мокрого снега.

Температура воздуха значительно повысится. Так, днем ​​в южных и западных регионах столбики термометров достигнут отметки 12−15° выше нуля, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 17 марта будет облачной, синоптики прогнозируют мокрый снег ночью. Температура воздуха ночью составит 1−3° тепла, днем ​​будет еще теплее — 8−10° выше нуля.

В Львове 17 марта осадки ожидаются только ночью, днем ​​будет солнечно. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, а днем ​​поднимутся до 12−14° выше нуля.

Погода в Харькове в воскресенье, 17 марта, будет облачной, в течение суток прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью составит 1−3° тепла, днем ​​потеплеет до 5−7° выше нуля.

В Днепре 17 марта прогнозируют мокрый снег ночью, а днем ​​дождь. Столбики термометров покажут 2−4° тепла ночью, днем ​​температура воздуха поднимется до 6−8° выше нуля.

Погода в Одессе 17 марта будет теплой и солнечной, осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров окажутся на отметке 2−4° тепла, днем ​​будет еще теплее — 13−15° выше нуля.

Метеорологи прогнозируют слабую магнитную бурю рано утром 17 марта. В течение суток ожидаются лишь небольшие геомагнитные колебания.