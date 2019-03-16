Погода в Украине 16-17 марта. Бел.Ру

https://racurs.ua/n119472-silnyy-veter-i-dojdi-sinoptiki-predupredili-ob-uhudshenii-pogody-v-vyhodnye.html

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Погода в Украине на выходных существенно ухудшится. Синоптики предупреждают о шквальном ветре и дождях.

В выходные 16−17 марта синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами 15−20 м/с на территории всей Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в западных областях в субботу, 16 марта, порывы ветра могут достигать 25−28 м/с. В Карпатах и ​​на Закарпатье ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за осадков и оттепели в регионе сохраняется высокий уровень снеголавинной опасности. В высокогорье Карпат Ивано-Франковской области опасность схода лавин сохранится до 18 марта.

Также спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Тиса и Боржава.

Напомним, на прошлой неделе в Украине бушевал шквальный ветер. В результате непогоды падали деревья, столбы электропередач, срывало крыши, а большое количество населенных пунктов осталась без света.