Кирилл Буданов встал на защиту работников ТЦК после конфликта во Львове. Фото:

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Сутичку з ТЦК у Львові прокоментував голова Офісу президента Кирило Буданов.

Посадовець наголосив, що ті, хто сьогодні нападає на українських військових і зриває з них форму, мають замислитися над наслідками. Керівник ОП сподівається, що реакція правоохоронців буде справедливою. Про це Буданов 9 липня повідомив у Telegram.

Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові, — йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони також відреагувало на інцидент і наголосило, що «напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим». У відомстві додали, що мобілізація є необхідною складовою захисту України.

Позиція Міноборони послідовна — перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій — ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін, — йдеться у Telegram-каналі міністерства.

Також там наголосили, що нападники на ТЦК мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, ввечері 8 липня на Сихові у Львові стався конфлікт цивільних та ТЦКшників після того, як військкоми схопили чоловіка, який «перебував у розшуку». У розпал сутички натовп заблокував, проколов шини та перекинув службовий автомобіль ТЦК. Люди вигукували «Ганьба», а в ході штовханини вимагали від співробітників військоммату зняти форму Збройних сил України.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький провів термінову нараду за участю правоохоронців й заявив, що всі винні у нападу на ТЦК будуть встановлені та покарані.