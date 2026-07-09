Массовая стычка гражданских и ТЦКшников произошла во Львове. Фото:

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Конфлікт цивільних та ТЦКшників стався у Львові на Сихові ввечері у середу, 8 липня.

У розпал сутички натовп проколов шини та перекинув службовий автомобіль військкомів. Люди вигукували «Ганьба», а в ході штовханини вимагали від співробітників ТЦК зняти форму Збройних сил України. Поліцейські у ході конфлікту застосували зброю — ймовірно, почали стріляти у повітря. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Згодом Львівський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebookповідомив, що їхні співробітники під час перевірки документів на вулиці Стрийській виявили чоловіка, який із 12 червня «перебував у розшуку за порушення правил військового обліку». Його затримали та направили на проходження ВЛК.

Заявляється, що іншу групу оповіщення, яка залишилася на місці, заблокувала група людей. У відомстві стверджують, що натовп пошкодив і перекинув службовий автомобіль.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram, що з’ясовує всі деталі ситуації та пообіцяв оприлюднити перевірену інформацію після завершення перевірки.

А голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що вже провів термінову нараду за участю правоохоронців. Очільник області наголосив, що всі винні у нападу на ТЦК будуть встановлені та покарані.

Водночас обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців ТЦК та СП щодо оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку, — написав Козицький.

Нагадаємо, у Миколаївській області співробітники ТЦК викрали та упродовж дев’яти днів вони незаконно утримували в підвалі багатодітного батька та катували його. Зловмисники вимагали погодитися на мобілізацію нібито добровільно або підписати документи про відсутність претензій до працівників ТЦК.