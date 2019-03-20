Авиаинцидент в Иране. Появилось видео горящего лайнера, фото — Твиттер

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В сети появилось видео аварийной посадки самолета компании Iran Air в тегеранском аэропорту Мехрабад, которая произошла вечером 19 марта. На записи можно увидеть пламя, которое охватывает различные части лайнера, совершающего посадку.

По данным агентства Синьхуа, причиной аварийной посадки самолета, летевшего с острова Киш в Тегеран, стали неполадки с посадочными устройствами. В результате происшествия никто не пострадал, возгорание лайнера ликвидировали пожарные международного аэропорта Мехрабад.

Иранские чиновники отмечали, что пожар возник после того, как шасси самолета не раскрылись должным образом перед приземлением. Самолет совершил круг над аэродромом и его пришлось сажать на корпус.

Fokker 100 — это узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолет, производством которого занималась одноименная компания из Нидерландов. Производство самолетов этой модели прекратилось в 1997 году. Самолет предназначен для выполнения коротких и средних рейсов.