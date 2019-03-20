Украинские военные провели учения авиации в Азовском море (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119627-ukrainskie-voennye-proveli-ucheniya-aviacii-v-azovskom-more-video.htmlРакурс
Украинские военные провели учения тактической авиации в Азовском море. Учебно-боевую задачу выполняло звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25.
Плановые полеты над акваторией Азовского моря украинские военно-воздушные силы совершили, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил, которые вышли в поход.
Как сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил (ООС) во время летной смены экипажи отработали взлет парой, противоракетные маневры и другие боевые навыки.
Полеты проходили с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения. Выполнив полетное задание, самолеты совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости к району проведения ООС.
«Ракурс» сообщал о похожих учениях в акватории Азовского моря, которые состоялись также в марте этого года. Во время учений флот и ВВС отработали взаимодействие между кораблями и авиацией при введении боя,