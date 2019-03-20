Украинские военные провели учения авиации в Азовском море

https://racurs.ua/n119627-ukrainskie-voennye-proveli-ucheniya-aviacii-v-azovskom-more-video.html

Ракурс

Украинские военные провели учения тактической авиации в Азовском море. Учебно-боевую задачу выполняло звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25.

Плановые полеты над акваторией Азовского моря украинские военно-воздушные силы совершили, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил, которые вышли в поход.

Как сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил (ООС) во время летной смены экипажи отработали взлет парой, противоракетные маневры и другие боевые навыки.

Полеты проходили с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения. Выполнив полетное задание, самолеты совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости к району проведения ООС.

«Ракурс» сообщал о похожих учениях в акватории Азовского моря, которые состоялись также в марте этого года. Во время учений флот и ВВС отработали взаимодействие между кораблями и авиацией при введении боя,