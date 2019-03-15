Военные учения. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n119432-flot-i-aviaciya-otrabotali-vzaimodeystvie-pri-vypolnenii-boevyh-zadach-v-azovskom-more-video.html

Racurs.ua

Учения военно-морских сил и штурмовой и истребительной авиации прошли в акватории Азовского моря.

Украинские военные отработали взаимодействие между кораблями и авиацией при введении боя, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Во время учений корабли прибыли по тревоге в определенный район акватории. Затем военные корабли выполняли задачи по уничтожению противника, в тоже время штурмовая и истребительная авиация поддерживала украинские катера и вела огонь по водной цели.

Также корабли провели ряд маневров и построение в разные строи.

Отмечается, что военные учения прошли удачно, корабли и авиация показали отличную слаженность при выполнении боевых задач.