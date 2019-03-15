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Военные учения. Фото: Фокус
Флот и авиация отработали взаимодействие при выполнении боевых задач в Азовском море (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119432-flot-i-aviaciya-otrabotali-vzaimodeystvie-pri-vypolnenii-boevyh-zadach-v-azovskom-more-video.htmlRacurs.ua
Учения военно-морских сил и штурмовой и истребительной авиации прошли в акватории Азовского моря.
Украинские военные отработали взаимодействие между кораблями и авиацией при введении боя, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
Во время учений корабли прибыли по тревоге в определенный район акватории. Затем военные корабли выполняли задачи по уничтожению противника, в тоже время штурмовая и истребительная авиация поддерживала украинские катера и вела огонь по водной цели.
Также корабли провели ряд маневров и построение в разные строи.
Отмечается, что военные учения прошли удачно, корабли и авиация показали отличную слаженность при выполнении боевых задач.
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