Microsoft откроет сервис Xbox Live для платформ iOS и Android. Фото: UkrNames

https://racurs.ua/n119431-microsoft-otkroet-servis-xbox-live-dlya-platform-ios-i-android.html

Racurs.ua

Компания Microsoft собирается сделать сервис Xbox Live доступным для игр на платформах iOS и Android. Разработчики мобильных игр получат новый набор средств разработки, благодаря которому они смогут использовать основные функции сервиса. В частности, они получат доступ к статистике персонажей, родительскому контролю, спискам друзей, достижениям, и многому другому.

Впервые об этой возможности заговорили в 2014 году, но только теперь компания перешла к действиям. Гигант Microsoft, в свою очередь получит интеграцию своей платформы в новые игры, доступ к которым будет предоставляться через учетную запись компании. Об этом рассказал вице-президент Microsoft и руководитель Gaming Cloud Карим Чоудри на пресс-конференции, передает itc со ссылкой на The Verge.

В последние годы Microsoft уже сделала большой шаг вперед в этом направлении и смогла интегрировать свой сервис на все платформы для игры Minecraft. Однако, масштабный доступ к сервису позволит создать обширное сообщество пользователей игр, соединенных учетной записью Microsoft.

На данном этапе достижения сервиса доступны только в играх Microsoft Studios, но масштабный доступ, по предварительным оценкам, охватит около 2 млрд игроков по всему миру. Исключения пока составят пользователи PlayStation 4 и Nintendo Switch, хотя в Microsoft подчеркнули, что они открыты для всех предложений.

В преддверие конференции GDC 2019 компания Microsoft рассказала о единой экосистеме для разработчиков под названием Game Stack. Система базируется на двух платформах компании PlayFab и Azure. Она позволит объединить все сервисы, инструменты и платформы для разработчиков игр. Платформу PlayFab приобрели для этих целей в прошлом году.

Отдельно компания занимается продвижением сервисов потоковой передачи игр xCloud и Xbox Game Pass, чтобы сделать игры для ПК и консоли доступными на других устройствах.

Сервис xCloud продемонстрировали на этой неделе и до конца 2019 года компания планирует провести публичное тестирование. Всем подписчикам Xbox Game Pass компания сделала подарок — открыла доступ к Minecraft.

Ранее сообщалось, что известный хакер полагает, что мы живем в компьютерной симуляции или даже игре. Теперь компьютерщик планирует создать свою религию и выбраться из «матрицы».