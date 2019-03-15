В Окленде обнаружили подозрительных рюкзака, фото: Stuff

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Racurs.ua

В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде взорвали два подозрительных рюкзака, обнаруженных местными жителями вблизи транспортного хаба в центральном районе после совершения нападения на мечеть в Крайстчерче.

Уничтожение потенциально опасных рюкзаков происходило с помощью робота, который провел три контролируемых взрыва, сообщает издание Stuff.

Для обезвреживания рюкзаков в целях безопасности была ограждена 100-метровая зона, эвакуированы популярный ресторан Cafe Hanoi и окружающие здания. По словам очевидцев, весь процесс нейтрализации подозрительных находок длился всего 15 минут, после чего территория была разблокирована.

Впоследствии оказалось, что взорванные рюкзаки содержали оборудования для строительных лесов.

Напомним, вчера во втором по величине городе Новой Зеландии — Крайстчерче было совершено нападение на мечеть Аль Нуб. Жертвами этого инцидента стали по меньшей мере 49 человек. Нападение в прямом эфире транслировалось одним из злоумышленников в интернете. За несколько часов до инцидента в Фейсбуке был обнародован 73-страничный манифест одного из террористов, который объяснял мотивы своих поступков. В частности, отмечалось, что на его взгляды повлиял осуществленный сторонником «Исламского государства» теракт в Стокгольме в 2017 году.