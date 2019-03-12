Выбраться из «Матрицы»: известный хакер считает мир ненастоящим и ищет способ освободиться от симуляции

Наша реальность может быть симуляцией, скорее всего компьютерной

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Racurs.ua

Известный хакер и разработчик беспилотных автомобилей Джордж Хотц считает, что мир вокруг нас на самом деле может быть симуляцией, созданной более развитым, чем мы, сообществом или искусственным интеллектом.

Об этом он заявил на технической конференции SXSW в Остине, штат Техас. Впрочем, Хотц признает, что доказательств этого в настоящее время нет, сообщает издание The Verge.

«Однако легко представить существ настолько умнее вас, что они могли бы соорудить клетку, которую вы бы не заметили», — подчеркивает хакер.

Хотц далеко не первый, кто усомнился в реальности нашего мира. В начале прошлого десятилетия шведский философ Ник Бостром опубликовал статью «Доказательство симуляции», которая является главной работой в области гипотезы симуляции — философского положения о том, что наша реальность является симуляцией, скорее всего компьютерной, возможно даже компьютерной игрой. Аналогичные идеи широко используются в массовой культуре, ярким примером этого являются фильмы «Матрица» и «Тринадцатый этаж».

Одним из самых известных сторонников этой теории является американский предприниматель Илон Маск.

Несмотря на невозможность доказать или опровергнуть эту теорию, Хотц всерьез размышляет о создании религии, которая высвободит людей из симуляции.

«Я считаю, что цель церкви будет заключаться в перенаправлении усилий общества на то, чтобы выбраться из симуляции», — заявил Хотц.

Впрочем, особого интереса со стороны участников конференции идея новой религии от Хотца не вызвала.

Напомним, в декабре 2017 года житель Москвы погиб из-за очков виртуальной реальности.