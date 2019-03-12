Взрывчатку в Лондоне рассылала военизированная группировка ИРА. Фото: YouTube

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Racurs.ua

Самодельную взрывчатку в Лондоне и Глазго рассылала военизированная группировка Ирландская республиканская армия (ИРА). Организация взяла на себя ответственность за рассылку четырех взрывоопасных пакетов.

В начале марта взрывоопасные устройства обнаружили в университете Глазго, на вокзале Ватерлоо, а также в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити. Полиция предполагает, что еще одна посылка пропала, так как представители группировки заявили изданию Irish Newsо о пяти устройствах. Об этом сообщает «Русская служба ВВС», ссылаясь на британскую полицию.

Все найденные взрывные устройства были упакованы в белые почтовые конверты, которые вложили в желтую посылочную упаковку. Известно, что одно устройство загорелось в аэропорту Хитроу в руках сотрудника, который открыл конверт.

На всех конвертах были наклеены почтовые марки Ирландии. В связи с этим расследование лондонская полиция ведет совместно со своими ирландскими коллегами. Правоохранители составили список потенциальных жертв и разослали в эти учреждения предупреждение о возможности подобной атаки.

Как утверждает полиция, ирландские республиканцы в прошлом уже рассылали подобные посылки.

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