Бигус-хакер: соцсети смеются над заявлением генпрокурора

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Racurs.ua

Социальные сети взорвались юмором и сарказмом в адрес генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который сегодня на брифинге в Киеве объяснил, почему журналистские расследования программы «Наши деньги» о злоупотреблениях в «Укроборонпроме» появились накануне выборов президента.

Луценко считает, что журналисты обнародовали эти данные только сейчас, «поскольку им нужно было время для того, чтобы взломать коды диска с соответствующими материалами».

Сеть сразу запестрела мемами на тему кода к популярной компьютерной игре DOOM. Руководителя команды расследователей Дениса Бигуса изобразили на них хакером или геймером, подписывая мемы популярным кодом из этой игры — IDKFA.

«Тот случай, когда ломал коды дисков, а сломал генпрокурора», — считает пользователь Максим Бородин.

«В Японии после такого разоблачения все руководители запятнанных силовых структур должны были бы публично выйти на главную площадь, постелить полотенце, чтобы не заляпать родную землю, попросить прощения у народа, выпить по последней капли саке, достать самурайский нож и сделать душевное харакири», — прокомментировал слова Луценко пользователь Влад Красовский.

Евгений Истребин попросил «объявить тарифы на взлом кодов», а Бигус парировал на это: «Возможно, вам еще и виндоуз переустановить?».

Кто-то из пользователей сравнил ситуацию со знаменитой операцией «Энигма», во время которой британская разведка сломала нацистскую шифровальную машину «Энигма». А Алексей Антипец предлагает начать «поиски Брюса Виллиса, который будет спасать Бигуса».