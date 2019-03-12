Межигорье, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119294-usloviya-uproscheny-arma-obyavlyaet-konkurs-na-upravlenie-byvshim-imeniem-yanukovicha-video.html

Racurs.ua

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) решило упростить условия конкурса на управление «Межигорьем» — имением бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице АРМА в социальной сети Фейсбук.

Ранее конкурс предусматривал отбор управляющего движимым и недвижимым имуществом на территории «Межигорья». Теперь АРМА будет искать управляющего на три группы объектов:

недвижимое имущество; движимое имущество на территории «Межигорья»; корпоративные права ООО «Танталит».

Отмечается, что ООО «Танталит» принадлежит значительное количество объектов на территории «Межигорья».

В ведомстве подчерквают, что первоочередной целью управления имуществом «Межигорья» является его сохранение, поэтому в новом конкурсе АРМА снимает требование предоставлять прогнозы прибылей — теперь акцент в предлагаемых участниками конкурса программах управления должен быть на качестве содержания имущества.

Отмечается, что программа управления должна включать также представление управляющего о работе в «Межигорье» музея коррупции.

АРМА также обещает предоставить больше информации об активах, которые предлагается передать в управление.

«Приглашаем бизнес к сотрудничеству и готовы к диалогу», — резюмирует глава АРМА Антон Янчук.

Напомним, предыдущий конкурс на управление «Межигорьем» АРМА объявляло в ноябре 2018 года.