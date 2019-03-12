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САП просит Луценко внести в Раду представление на нардепов Скуратовского и Дзензерского, фото — Радио Свобода

Антикоррупционная прокуратура просит Луценко внести в Раду представление на нардепов Скуратовского и Дзензерского

12 мар 2019, 16:14
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Украины представление на народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского. Их подозревают в указании заведомо ложных сведений в декларациях.

В своем представлении САП просит согласие генпрокурора и внесения соответствующего ходатайства в Верховную Раду, сообщила 12 марта пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.

Скуратовский (фракция Радикальной партии) и Дзензерский («Народный фронт»), по мнению САП, нарушили ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Чтобы привлечь к уголовной ответственности народного депутата, задержать его или выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста необходимо согласие парламента. Соответствующее представление в Раду может внести только генпрокурор.

В марте 2018 года Дзензерский подал апелляцию на судебное решение о запрете ему выезжать за границу до возврата кредита в 11 млн долл. В 2017 году Печерский райсуд Киева запретил нардепу выезд за пределы Украины. Суд разрешил депутату оставить при себе заграничный паспорт. Дзензерский задолжал банку «Кредит Днепр» 10,859 млн долл.

В феврале этого года Скуратовского, который занимает должность председателя комитета Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, журналисты уличили в предоставлении недостоверной информации в декларации.

Источник: Ракурс


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