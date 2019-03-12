Акция против НАБУ: участники облили животной кровью и забросали яйцами вход в бюро. Фото: Новое время

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Акция с обливанием животной кровью входа в здание Национального антикоррупционного бюро Украины произошла сегодня, 12 февраля, в Соломенском районе Киева.

Участники акции также забросали здание НАБУ яйцами и оставили наклейки на фасаде, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

После получения информации об акции полицейские отправились на место происшествия. Правоохранители установили организатора акции. Поскольку о проведении акции не были проинформированы органы местного самоуправления, в отношении организаторов будет составлен административный протокол по ст. 185−1 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что участники акции требовали отставки и привлечения к уголовной ответственности Гизо Углавы — заместителя председателя НАБУ.