Масштабный пожар на свалке во Львовской области тушат третьи сутки. Фото: ptzgovorit

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Масштабный пожар на свалке во Львовской области спасатели пытаются ликвидировать третьи сутки. Огонь охватил 8 тыс. кв. м территории полигона, из них сейчас горят 1,5 тыс. кв. м.

Пожар вспыхнул на полигоне твердых бытовых отходов в Новояворовске Яворовского района еще 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

К ликвидации пожара привлекли более полусотни пожарных. Вчера пожарным удалось потушить огонь на площади 3,5 тыс. кв. м., а сам пожар — локализовать.

По словам пожарным, это возгорание сложно потушить из-за малого запаса воды и отсутствия ее источника поблизости. Ближайший источник воды отдален от места пожара на 2 км. Сильный шквальный ветер, который раздувал пламя, также усложнил ликвидацию пожара.

Ранее сообщалось, что пожар в Донецкой области унес жизни четырех человек, двое из которых — дети.