Пожар в Донецкой области унес жизни четырех человек. Фото: Информатор

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Пожар в городе Красногоровка Донецкой области унес жизни четырех человек. Среди погибших — два ребенка.

Чрезвычайное происшествие произошло 11 марта в частном одноэтажном доме. В 19.16 спасатели получили сообщение о пожаре и выехали на место события. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 20.42 огнеборцы локализовали пожар на площади 150 кв. м, а в 21.11 его ликвидировали. На месте происшествия спасатели обнаружили тела четырех погибших, из них два ребенка и взрослые.

В ГСЧС отметили, что к тушению пожара привлекались 10 человек личного состава и две единицы специальной техники. Причину возникновения пожара установят специалисты.

Напомним, 17 февраля произошел пожар в частном жилом доме в селе Дягова Менского района Черниговской области. В результате пожара погибли три маленьких ребенка.