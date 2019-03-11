В Луцке сожгли автомобили адвоката

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Racurs.ua

В ночь с 10 на 11 марта в Луцке произошел поджог двух автомобилей, принадлежащих адвокату Яне Чуриной и ее мужу — бизнесмену и волонтеру Игорю Кинаху. Чурина возглавляет адвокатское объединение, которое сотрудничает с Центром журналистских расследований «Сила правды».

Сгорели две машины — Renault Koleos и Skoda Octavia. Пострадал также автомобиль, который стоял рядом. О пожаре супругам сообщили соседи.

В полиции Чуриной и ее мужу сообщили, что предварительная причина — умышленный поджог. Об этом говорится и в заключении, которое обнародовала в Фейсбук адвокат.

Спасатели обнаружили на месте происшествия легковоспламеняющееся вещество, а полицейские видели подозрительную машину, которая двигалась без света вблизи места поджога. Правоохранители подозревают людей, которые ранее угрожали Чуриной и Кинаху.

«Я официально обращаюсь ко всем, кто к этому причастен! „Друзья“, „криминальные элементы“, которые угрожали моей семье, знайте, что за все рано или поздно наступает ответственность. Я приложу к этому максимум усилий», — написала Чурина в Фейсбук.

Поджог прокомментировал и председатель Волынской ОГА Александр Савченко. В Фейсбук он написал, что уверен — чрезвычайное происшествие связано с профессиональной деятельностью потерпевших. Савченко пообещал держать раскрытие преступления на личном контроле.

«Ракурс» сообщал, что в Ровно 4 октября прошлого года в результате поджога было повреждено четыре автомобиля. Пожар произошел около 3.00 на улице Вячеслава Чорновила. Сгорели Nissan Qashqai и Audi A8, два другие автомобили частично повреждены.