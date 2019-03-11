Дело о «скифском золоте» сегодня рассмотрят в Амстердаме – Минюст. Фото: цензор.нет

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Racurs.ua

Дело о «скифском золоте» сегодня рассмотрит Апелляционный суд Амстердама. На заседании представители Министерства юстиции Украины будут отстаивать право на передачу культурных ценностей Национальному музею истории Украины.

Украина будет требовать возвращения исторических ценностей, которые находятся в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах. Еще 15 февраля украинская сторона передала заключение, основанное на положении Конвенции ЮНЕСКО и украинском законодательстве. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью «Укринформ», передает пресс-служба министерства.

Согласно этим доказательствам, право собственности на эти спорные музейные объекты закрепляется за Украиной и музей в Нидерландах не может ими распоряжаться. Петренко отметил, что на территории Нидерландов находится более 565 музейных предметов из Музейного фонда Украины, общей стоимостью 10 млн евро. Все они относятся к коллекции «Крым. Золотой остров в Черном море».

В 2014 году исторические ценности из пяти украинских музеев (один в Киеве и четыре в Крыму) были представлены в Амстердаме. Однако после аннексии Крыма его оккупационная власть потребовала возвращения экспонатов, против чего возразил Киев, отметив, что «скифское золото» принадлежит Музейному фонду Украины и передать его на оккупированную территорию невозможно.

В декабре 2016 года Окружной суд Нидерландов признал, что спорные экспонаты принадлежат Украине и находятся в музее Амстердама незаконно. Однако, в конце марта 2017 года крымские музеи направили в Апелляционный суд Амстердама апелляцию с требованием передать экспонаты на оккупированный полуостров.

Как ранее сообщалось, Национальный музей Революции достоинства проводит сбор вещей, связанных с Евромайданом, которые имеют историческую ценность.