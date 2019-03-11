Украина стала 12 страной мира в рейтинге экспортеров оружия. Фото: Военное обозрение

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Racurs.ua

Украина занимает 12-ю строчку в списке крупнейших стран-экспортеров оружия в мире.

Специалисты изучили главные тенденции в международных поставках оружия в период между 2014—2018 годами и назвали лидеров-экспортеров. Об этом говорится в отчете, обнародованном 11 марта Стокгольмским международным институтом исследований мира (SIPRI).

Отмечается, что по сравнению с 2009—2013 годами Украина уменьшила экспорт вооружений на 47%. Специалисты утверждают, что импорт оружия в течение 2014−2018 годов, несмотря на боевые действия на Донбассе, оставался на достаточно низком уровне. Среди основных клиентов Украины указываются Китай и Таиланд. Ранее Украина продавали вооружение в Российскую Федерацию, но после оккупации Крыма в 2014 году эти торговые отношения прекратились. В 2017 году «Укробронпром» уверял, что Украина не поставляет России оружие.

Первое место в качестве мирового экспортера вооружений занимают Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация остается второй. Третье место занимает Франция, четвертое — Германия. Замыкает пятерку Китай. Всего на пять крупнейших стран-экспортеров приходится 75% мирового объема оружия, у стран ЕС — 27%.

Среди импортеров оружия лидером стала Саудовская Аравия, а в целом общий объем импорта за последние пять лет вырос на 192%.

Напомним, бронетанковый завод в Харькове обновил технические составляющие танка Т-80БВ, который поставляют в танковые подразделения морской пехоты и десантно-штурмовых войск Украины.