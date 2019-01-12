Национальный музей Революции достоинства проводит сбор исторических артефактов, связанных с Майданом

Во время Революции Достоинства, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116719-nacionalnyy-muzey-revolucii-dostoinstva-provodit-sbor-istoricheskih-artefaktov-svyazannyh.html

Racurs.ua

Национальный музей Революции достоинства проводит сбор вещей, связанных с Евромайданом, которые имеют историческую ценность.

Сбор предметов происходит в рамках выставки «Революционируем» каждую субботу с 11.00 до 18.00 в зале № 9 в «Мыстецьком арсенале». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Отмечается, что не нужно приносить воспламеняющиеся или взрывоопасные вещи, даже если они относятся к событиям Майдана.

Музейщиков интересуют личные вещи и предметы самозащиты митингующих и героев Небесной сотни, спецсредства и предметы быта силовиков, элементы баррикад, свидетельства очевидцев, агитматериалы, образцы протестного искусства и тому подобное. Кроме того, в музее ждут артефактов, связанных с Майданами в других городах Украины, а также с событиями Оранжевой революции и Революции на граните (студенческой голодовки в Киеве в 1990 году).

Целью музейщиков является создание коллекции, которая бы максимально освещала все аспекты Майдана и предыдущих протестов, а также знакомила с общественными движениями за свободу в других странах.

Напомним, в ноябре прошлого года пострадавшим участникам Революции достоинства увеличили льготы.