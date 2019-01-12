Національний музей Революції гідності проводить збір історичних артефактів, пов’язаних з Майданом

Під час Революції Гідності, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116719-nacionalnyy-muzey-revoluciyi-gidnosti-zbyraie-istorychni-artefakty-pov-yazani-z-maydanom.html

Racurs.ua

Національний музей Революції гідності проводить збір речей, пов’язаних із Євромайданом, які мають історичну цінність.

Збір предметів відбувається в рамках виставки «Революціонуймо» щосуботи з 11.00 до 18.00 у залі № 9 в «Мистецькому арсеналі». Про це повідомляє прес-служба музею.

Зазначається, що не потрібно приносити займисті чи вибухонебезпечні речі, навіть якщо вони відносяться до подій Майдану.

Музейників цікавлять особисті речі та предмети самозахисту мітингарів та героїв Небесної сотні, спецзасоби та предмети побуту силовиків, елементи барикад, свідчення очевидців, агітматеріали, зразки протестного мистецтва тощо. Крім того, у музеї чекають на артефакти, пов’язані з Майданами в інших містах України, а також з подіями Помаранчевої революції та Революції на граніті (студентського голодування в Києві у 1990 році).

Метою музейників є створення колекції, яка б максимально висвітлювала усі аспекти Майдану та попередніх протестів, а також знайомила з громадськими рухами за свободу в інших країнах.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року постраждалим учасникам Революції гідності збільшили пільги.