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Ракурс
Гриценко требует отставки главы СБУ. Фото: Новое Время

Гриценко требует отставки главы СБУ

12 мар 2019, 10:00
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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко требует отставки главы СБУ Василия Грицака. Также Гриценко подозревает силовые структуры в срыве его встречи с избирателями в Мариуполе.

Руководство операции Объединенных сил объявило в Мариуполе красный уровень террористической угрозы на 13 и 14 марта, дни, когда запланирована встреча с избирателями кандидата в президенты Гриценко, сообщил он на своей странице в Facebook.

По словам Гриценко, «красный» (высший) уровень террористической угрозы вводится в случае осуществления, а не в случае ожидания террористического акта. Из-за объявления высокого уровня опасности в городе отменено проведение всех массовых мероприятий. Поэтому и Гриценко пришлось отменить свою встречу.

Анонс введения высокого уровня террористической опасности также вызвало вопросы у кандидата в президенты. По его словам, это делается немедленно, а не откладывается на два дня.

Гриценко требует отставки главы СБУ

Напомним, первый тур выборов состоится 31 марта. Украинцам предлагают выбрать будущего президента из 39 кандидатов. Согласно социологическим исследованиям, сейчас лидируют действующий президент Украины Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Источник: Ракурс


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