Выборы-2019: суд отклонил иск Гриценко к Порошенко (ВИДЕО)

Анатолий Гриценко, фото: Zik

https://racurs.ua/n119123-vybory-2019-sud-otklonil-isk-gricenko-k-poroshenko-video.html

Racurs.ua

Шестой апелляционный административный суд отклонил иск кандидата в президенты лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко к действующему президенту Петру Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации.

Об этом представителя Гриценко в ЦИК адвокат Руслана Чернолуцкий сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Гриценко просил суд признать опубликованные на сайте Администрации президента 74 фотографии, посвященные рабочей поездке в Одесскую область, частью предвыборной агитации и обязать Порошенко оплатить эту поездку из средств избирательного фонда как предвыборную, а не использовать для этого бюджетные средства.

«По нашему мнению, президент Украины использует свое служебное положение и занимается во время своей работы в качестве президента предвыборной агитацией. Мы зафиксировали такие нарушения ведения агитации со стороны именно кандидата Порошенко и сегодня обращались в суд. К сожалению, суд первой инстанции не учел все обстоятельства, доказательства и аргументацию с нашей стороны», — отметил Чернолуцкий в видеообращении, записанном после заседания суда.

Представитель Гриценко добавил, что на это решение будет подана апелляция в Верховный суд.

Напомним, сегодня в пользу Гриценко снять свою кандидатуру решил уже третий кандидат в президенты — лидер общественного движения «Народный контроль» Дмитрий Добродомов.