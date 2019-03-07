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Ракурс
Анатолий Гриценко, фото: «Комсомольская правда»

Выборы-2019: еще один политик снял свою кандидатуру в пользу Гриценко

7 мар 2019, 18:56
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Выдвинутый общественным движением «Народный контроль» кандидат в президенты Дмитрий Добродомов решил отказаться от участия в выборах в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Об этом Добродомов заявил сегодня во время брифинга в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает «Укринформ».

По его словам, ценности, которые пропагандирует Гриценко, полностью совпадают с тезисами программы «Народного контроля».

Добродомов убежден в победе Гриценко, поэтому призывает других кандидатов также «принять ответственное решение». Политик уверяет, что «Народный контроль» приложит все усилия, чтобы не допустить нарушений на выборах президента.

Ранее от участия в выборах в пользу Гриценко отказывались представитель партии «Сила людей» Дмитрий Гнап и мэр Львова Андрей Садовый. Представитель партии «Воины АТО» Сергей Кривонос вчера заявил о снятии своей кандидатуры в пользу действующего президента Петра Порошенко. Лидер партии «Наши» Евгений Мураев сегодня заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.

Сегодня последний день, когда кандидаты в президенты могут подать письменное заявление о снятии своей кандидатуры.

Напомним, по оценкам Комитета избирателей Украины, треть кандидатов фактически не проводят предвыборной кампании.


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