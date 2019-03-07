Порошенко рассказал, сколько уголовных производств открыто по «Укроборонпрому»

Петр Порошенко, фото: Администрация президента

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Относительно госконцерна «Укроборонпром» уже открыто более 480 уголовных производств.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время сегодняшнего интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Администрации президента.

По словам Порошенко, это свидетельствует об особом внимании к предприятиям оборонного комплекса.

«После моего вчерашнего обращения к представителям правоохранительных и специализированных органов сегодня были проведены обыски у всех фигурантов дел», — отметил президент.

Порошенко заверил, что коррупция не имеет политической «крыши».

«Коррупция есть, но речь о том, способны ли мы с ней эффективно бороться», — подчеркивает президент.

Порошенко отметил, что аудит «Укроборонпрома» планируется завершить до конца года. Его будет осуществлять «респектабельная международная компания с соответствующим уровнем доверия». В частности, на роль аудитора рассматривается одна из компаний из перечня «большой четверки», в которую входят самые большие аудиторские компании Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young и KPMG.

Напомним, НАБУ сегодня провело обыски у экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, директора «Интер сталь ЛТД» Андрея Рогозы и бизнесмена Виталия Жукова.