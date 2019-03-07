КНДР возобновила ракетный комплекс Сохе, фото: Hace Tesis

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После неудачных переговоров между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в столице Вьетнама Ханое, которые состоялись в конце февраля, Северная Корея начала восстанавливать военные объекты, демонтированные в результате прошлогоднего саммита в Сингапуре.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 6 марта, сообщает NBC News со ссылкой на экспертов аналитической группы Beyond Parallel, которые исследуют ситуацию на Корейском полуострове.

Так, на снимках можно увидеть, что КНДР возобновляет ключевые компоненты стартовой площадки, структур для перемещения ракет по железной дороге, вертикального испытательного стенда двигателей и бункера для топлива и окислителя на стартовом комплексе Сохе.

По мнению экспертов, эта ракетная база уже возвращена в «нормальное рабочее состояние».

«Деятельность по восстановлению в Сохе демонстрирует, как быстро Северная Корея может легко сделать оборотными любые шаги, предпринятые для свертывания своей программы оружия массового уничтожения, без каких-либо колебаний», — отмечают эксперты.

К аналогичным выводам на основе анализа спутниковых снимков пришла исследовательская группа 38 North. По словам ее экспертов, объект Сохе «вернулся в нормальное рабочее состояние».

Активность на этом полигоне была замечена 2 марта, менее чем через 48 часов после того, как во Вьетнаме завершился саммит Трампа и Кима.

После того, как Трамп и Ким провели переговоры в Сингапуре в июне прошлого года, президент США заявил, что Северная Корея согласилась уничтожить площадку для тестирования ракетных двигателей, несмотря на то, что это не было частью окончательной декларации саммита.

Выступая на пресс-конференции после саммита, Трамп заявил, что договорился об этом отдельно во время переговоров.

Спустя несколько недель после саммита Северная Корея разобрала некоторые участки стартовой площадки Сохе.

Трамп неоднократно использовал тот факт, что Северная Корея не запускала ракет с конца 2017 года, как свидетельство того, что дипломатический процесс работает.

Напомним, Трамп недавно заявлял, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира за усилия, приложенные к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.