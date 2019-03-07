Вероятность обнаружения жизни у других звезд оказалась большей, чем ученые считали раньше (ИНФОГРАФИКА)

Инопланетная жизнь может развиться в системах двойных звезд

https://racurs.ua/n119120-veroyatnost-obnarujeniya-jizni-u-drugih-zvezd-okazalas-bolshey-chem-uchenye-schitali-ranshe.html

Racurs.ua

Новое исследование британских астрономов из Университета Шеффилда показывает, что во Вселенной значительно больше мест, где может развиться жизнь, чем считалось ранее.

Системы двойных звезд долгое время считались малопригодным местом для развития сложных жизненных форм из-за влияния гравитации звезд, ее составляющих, на планетарные орбиты, которые, скорее всего, не будут все время находиться в зоне, пригодной для существования жизни, как это, например, в случае движения Земли по относительно круговой орбите вокруг Солнца. Однако совершенное британскими астрономами моделирование показывает, что это представление может не совсем соответствовать действительности, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на журнал Королевского астрономического общества Великобритании.

Пригодная для жизни зона (которая в англоязычной литературе часто называется «зоной Златовласки», в честь персонажа одной из сказок), где температура не очень горячая и не очень холодная, считается необходимой для развития жизни на планете. Если планета лежит за пределами этой зоны, то вряд ли состоится образования сложных молекул — необходимого пункта на пути к возникновению живых организмов.

Считается, что около одной трети звездных систем в нашей галактике состоят из двух или более звезд, особенно в ранний период существования звезды. Так, существует вероятность, что наше Солнце тоже когда-то входило в систему из двух звезд, связь между которыми по неизвестным причинам была разорвана.

Если эти звезды расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга, то размер пригодной для жизни зоны вокруг каждой звезды регулируется излучением отдельного светила. Если две звезды расположены ближе, размер пригодной для жизни зоны увеличивается, поскольку каждая звезда предоставляет дополнительное тепло для планетарной системы другой, увеличивая вероятность того, что планета будет расположена в нужном месте для жизни.

Ученые проанализировали, как меняется ситуация в звездных яслях — местах, где массово формируются новые звезды. Они использовали компьютерное моделирование для прогнозирования взаимодействий между молодыми звездами в этих кластерах.

Ученые обнаружили, что сближение бинарной пары звезд с пролетающего мимо третьей звездой может сжать эту двоичную пару, расширяя таким образом пригодную для жизни зону.

В некоторых случаях пригодные для жизни зоны широко разделенных звезд фактически перекрывались, еще больше увеличивая перспективу появления живых организмов в этих планетарных системах.

«Поиск жизни в другом месте Вселенной является одним из наиболее фундаментальных вопросов современной науки, и нам нужны все доказательства, которые мы можем найти, чтобы помочь ответить на него, — говорит один из исследователей Бетани Уоттнон. — Наша модель предполагает, что существует больше бинарных систем, где планеты находятся в „зонах Златовласки“, чем мы считали, увеличивая перспективы для жизни. Таким образом, эти любимые миры фантастов — где два солнца светят в небе над инопланетной жизнью — теперь выглядят гораздо более реалистичными».

Напомним, недавно ученые нашли давно потерянного «родственника» Солнца.