Романтическое преступление: житель Кировоградщины украл канализационные люки, чтобы приобрести подарок на 8 марта

В Кропивницком правоохранители предотвратили кражу канализационных люков, фото: Newstracker

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В Кропивницком правоохранители предотвратили попытку украсть канализационные люки.

Инцидент произошел на улице Юрия Коваленко. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кировоградской области.

Информация о том, что неизвестный хочет похитить канализационные люки, поступила на линию «102».

Прибыв на место инцидента, патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором нашли два канализационных люка. 64-летний мужчина, которому принадлежала эта машина, объяснил правоохранителям, что хотел таким образом «подзаработать» денег на подарок дочери к 8 марта.

«Вместо этого вероятный злоумышленник понесет ответственность согласно действующему законодательству», — отмечают в патрульной полиции.

Патрульные передали мужчину следователем, которых вызвали на место происшествия.

Правоохранители подчеркивают, что за такого рода преступление предусмотрена уголовная ответственность на срок до трех лет, а в случае повторного правонарушения — до восьми лет. К тому же, открытые люки опасны для других людей. Так, 2% детского травматизма приходится на падение в открытые люки. Поэтому в полиции призывают немедленно сообщать о таких кражах на линию «102».

Напомним, недавно в Германии пожарные и представитель организации по спасению животных провели спецоперацию по освобождению слишком упитанной крысы, застрявшей в одном из канализационных люков.