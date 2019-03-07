Из-за проблем с техникой отложен вывоз ядерного топлива из поврежденной японской АЭС «Фукусима»

Авария на АЭС «Фукусима» произошла 11 марта 2011 года

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Оператор японской АЭС «Фукусима», поврежденной во время аварии в 2011 году, вновь отложил работы по извлечению отработанного ядерного топлива из резервуара в реакторе № 3.

566 топливных агрегатов остаются в бассейне охлаждения реактора, сообщает телеканал NHK.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) планировала начать работу по вывозу топлива в конце этого месяца, после того, как пришлось отложить предварительный план, который предусматривал сделать это до ноября прошлого года. Задержка возникла из-за проблем с подъемным устройством и другим оборудованием.

Еще один сбой оборудования, который произошел в феврале, привел к новой отсрочке этого процесса. Теперь TEPCO планирует начать работы в апреле или позже.

Реакторы № 1 и № 2 АЭС «Фукусима» также пострадали в результате ядерной аварии 2011 года. Подготовка к извлечению отработанного топлива на реакторе № 3 происходит быстрее, чем на двух других. Но даже на реакторе № 3 начало соответствующих работ задержалось более чем на четыре года относительно первоначального плана, установленного на конец 2014 года.

Кроме того, по информации Министерства по делам окружающей среды Японии, на сегодня в специальные хранилища доставлено лишь 17% зараженного радиоактивного грунта из префектуры Фукусима. Еще в более чем 100 тыс. мест вблизи частных домов и автостоянок продолжает храниться загрязненная радиацией почва, которая была собрана после аварии в рамках проекта по дезактивации. Этот грунт впоследствии начали перевозить во временные хранилища в двух городах префектуры, однако их сооружение пока только частично завершено.

Напомним, длительный стресс после мощного землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима» стал причиной смерти почти 4 тыс. японцев.