Реформа образования в Украине. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n119109-reformu-obrazovaniya-studenty-medvuzov-budut-vynujdeny-oplatit-iz-svoego-karmana-ekspert.html

Racurs.ua

Недавно правительство приняло постановление, согласно которому будет внедрять «реформу» медицинского образования. Этим документом Кабмин предоставил возможность только однократной пересдачи Единого государственного комплексного экзамена (ЕГКИ). Анализирует постановление в своем блоге на «Ракурсе» кандидат медицинских наук, председатель Общества молодых ученых и специалистов Владислав Мороз.

По словам представителей правительства, такое решение повысит ответственность в подготовке к экзамену. Однако оплата за него переведена на студента, независимо от того, учится он за государственные средства или по контракту.

«При созданных чиновниками условиях значительная часть студентов не сдаст экзамен с первого раза. Взимание же за пересдачу средств нарушает ст. 44 Закона Украины „О высшем образовании“, а именно — право студентов, обучающихся за счет госбюджета, на бесплатное получение высшего образования и условия договоров студентов-контрактников. То есть фактически неэффективно внедряемую „реформу“ образования студенты будут вынуждены оплатить из собственного кармана», — пишет эксперт.

По его убеждению, ЕГКИ просто необходимо сделать для студентов-третьекурсников пробным. Так можно будет установить — есть ли возможность подготовиться к нему по несуществующей программе. Кроме того, усовершенствовать подготовку базы задач экзаменов КРОК и оставить им предыдущий весомый статус.

«А определять, когда вводить ЕГКИ как обязательный, нужно только после изменения и доработки учебных программ в медицинских вузах. И, конечно, пересмотреть пункт постановления о пересдаче экзамена за счет средств студента», — отмечает Владислав Мороз.