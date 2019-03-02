Длительный стресс после мощного землетрясения стал причиной смерти почти 4 тыс. японцев

Последствия землетрясения 2011 года, фото: March Air Reserve Base

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Более 3,7 тыс. пострадавших вследствие разрушительных землетрясения и цунами в Японии в 2011 году, впоследствии умерли из-за проблем со здоровьем, вызванных затянутым периодом эмоциональных потрясений.

В частности, многие из тех, кто тогда выжил, умерли от истощения и стресса, вызванных длительной эвакуацией. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные правительства Японии.

Японское Управление по вопросам восстановления после стихийного бедствия каждые шесть месяцев суммирует данные о смертях, вызванных последствиями стихийного бедствия и спровоцированной им аварии на АЭС «Фукусима» в северо-восточной Японии.

Представители агентства утверждают, что по состоянию на конец сентября прошлого года, то есть за семь с половиной лет после катастрофы, они зафиксировали 3701 смерть, спровоцированную этими причинами.

Этот показатель вырос на 56 по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее количество — 2250 умерших — проживали в префектуре Фукусима, где расположена повреждена атомная электростанция.

По словам чиновников, 3434 человека, или 93%, умерли в течение первых трех лет после лет катастрофы, впоследствии умерли еще 277 человек.

11 марта 2011 года на Японию обрушилось очень мощное землетрясение — силой в 8,8 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки спровоцировали появление цунами. Стихия вывела из строя основную и резервные системы охлаждения АЭС «Фукусима», что привело к серьезной ядерной аварии. Жертвами стихии тогда стали более 15 тыс. человек, еще несколько тысяч пропали без вести, были разрушены тысячи домов.

Напомним, осенью 2017 года суд назвал ответственных за аварию на АЭС «Фукусима».