В США на пляж выбросило неуловимую рыбу-афериста (ФОТО, ВИДЕО)

Выброшенная на берег рыба-аферист, фото: Live Science

https://racurs.ua/n118864-v-ssha-na-plyaj-vybrosilo-neulovimuu-rybu-aferista-foto-video.html

Racurs.ua

На одном из пляжей американского округа Санта-Барбара недавно обнаружили выброшенную на берег гигантскую рыбу-афериста (Mola tecta).

Это чрезвычайно неуловимый и редкостный вид рыб, который, несмотря на его значительные размеры, был обнаружен людьми только в 2017 году, сообщает пресс-служба Университета Санта-Барбары.

Хотя рыбу на пляже обнаружили еще 19 февраля, ученые сообщили об этом только недавно, поскольку, из-за необычности находки, им пришлось потратить значительное время на ее идентификацию. В частности, был проведен ДНК-анализ.

Найденная на пляже риба-аферист стала первым представителем этого вида, обнаруженным в Северном полушарии. Поэтому для ее исследования американским ученым понадобилась помощь своих коллег из Южного полушария — Австралии и Новой Зеландии.

До этого рыбу-афериста видели только возле побережья Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Чили.

Ученые считают, что эта рыба, вероятно, прибыла из Австралии. Не известно, что заставило ее пересечь экватор, ведь преодоления таких значительных расстояний не типично для рыб этого вида. Поэтому, есть версия, что возле Северной Америки обитает пока неизвестная стая рыб-аферистов.

Впрочем, возможно, калифорнийский образец рыбы-афериста был не первым, найденным в Северном полушарии. Есть свидетельства, что одну из рыб-аферистов выбросило в 1889 году на голландский остров Амеланд, но тогда ее идентифицировали как родственный вид — рыбу-луну (Mola mola).

Рыба-аферист — это самый тяжелый вид костных рыб, их вес может доходить до 2,3 т. Они могут достигать до 4 м в длину и 3 м в ширину. В диету рыб-аферистов входит планктон.

Представитель этого вида живут в одиночестве в труднодоступных районах океана. Изредка они могут подниматься на поверхность, чтобы погреться.

Напомним, первооткрывателем рыбы-афериста стала аспирантка австралийского Университета Мердока Марианна Найгард.