СБУ остановила диверсию на оборонном заводе во Львове. Фото:

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Ракурс

Агент Російської Федерації намагався здійснити диверсію на оборонному підприємстві у Львові.

Зловмисник знищив технологічний цех одного із підприємств оборонно-промислового комплексу на заході України. На випередження затримали російського агента, який готував підрив стратегічного об'єкта. Він намагався вчинити диверсію, замасковану під коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу. Про це 3 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Фігурант очікував, що пожежа спричинить вибухи, які нібито сталися через технічну аварію на виробництві. Агента схопили після спроби здійснити пожежу в одному з цехів.

З’ясувалося, що на росіян працював місцевий житель, якого курували через брата, що перебуває за кордоном та співпрацює з РФ. Саме за завданням куратора він влаштував різноробочим на оборонний завод.

Слідчі вже повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в провідній академії Міністерства оборони України військова контррозвідка СБУ затримала агента ГРУ, який шпигував для ворога. «Кротом» ворожої спецслужби виявився доцент наукового центру, який копіював та пересилав російському куратору проектну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони.