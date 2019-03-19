В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

В аэропорту Тегерана загорелся самолет Fokker 100, фото: Airliners.net

https://racurs.ua/n119624-v-aeroportu-tegerana-zagorelsya-passajirskiy-samolet.html

Ракурс

В аэропорту столицы Ирана Тегерана загорелся пассажирский самолет Fokker 100, принадлежащий авиакомпании Iran Air.

Всех 100 пассажиров, находившихся на борту, эвакуировали. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой сообщение Отдела чрезвычайных ситуаций Ирана.

В то же время иранское агентство Fars цитирует главу отдела по связям с общественностью Иранской организации гражданской авиации Резу Джафарзаде, который утверждает, что на борту было всего 24 пассажира — 22 взрослых и двое детей, а также девять членов экипажа. Причины такого расхождения в оценке количества пассажиров пока не известны.

Иранские чиновники отмечают, что пожар возник после того, как шасси самолета не раскрылось должным образом перед приземлением.

По информации иранских СМИ, пожар возник в момент приземления в задней части самолета. Пилот не смог выдвинуть задние колеса, поэтому самолет, после осуществления круга над аэродромом, пришлось сажать на корпус.

Инцидент произошел сегодня в 21.00 по местному времени. На месте приземления самолета были развернуты 10 машин скорой помощи.

Отмечается, что самолет совершал полет с острова Кешм, расположенного в Персидском заливе.

Fokker 100 — это узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолет, производством которого занималась одноименная компания из Нидерландов. Производство самолетов этой модели прекратилось в 1997 году. Самолет вмещает до 107 пассажиров, он предназначен для выполнения коротких и средних рейсов.

Напомним, в марте 2017 года в Перу во время приземления загорелся самолет с 140 пассажирами на борту.