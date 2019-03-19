Авиакатастрофа в Эфиопии: Boeing планирует до конца месяца разработать новое программное обеспечение для самолетов проблемной серии

Boeing 737 MAX, фото: Bathara Sakti

https://racurs.ua/n119623-aviakatastrofa-v-efiopii-boeing-planiruet-do-konca-mesyaca-razrabotat-novoe-programmnoe.html

Ракурс

Компания Boeing планирует до конца месяца разработать новое программное обеспечение для самолетов проблемной серии 737 MAX.

Об этом свидетельствуют документы, попавшие в руки журналистов BBC.

После падения Boeing 737 MAX в Эфиопии утром 10 марта ряд стран мира, включая Украину, приостановили полеты этих самолетов над своей территорией.

Ожидается, что новое программное обеспечение ограничит работу спорной системы MCAS, которая была создана с целью предотвращения сваливанию самолета (резкому падению подъемной силы в результате нарушения нормальных условий обтекания крыла воздушным потоком). Эта система направляла нос самолета вниз в случае обнаружения слишком большого угла атаки.

Эта же система использовалась на Boeing 737 MAX, который упал осенью прошлого года возле побережья Индонезии. Следователи, которые исследуют падение Boeing 737 в Эфиопии, утверждают, что между обеими авиакатастрофами есть «четкие сходства», в частности самолеты имели подобные углы атаки перед авариями.

Также будут внесены изменения в системы предупреждения кабины, инструкцию по эксплуатации для летного экипажа обновят и будет проводиться компьютерное обучение пилотов.

Пока неизвестно, как долго полеты самолетов Boeing 737 MAX будут находиться под запретом.

Напомним, авиакомпании опасаются, что «заземление» Boeing 737 MAX может затянуться на длительный срок.